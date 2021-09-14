Девушке всего 18 лет, она гуляла со своей дочкой и встретила подругу с бутылкой алкоголя.

На Херсонщине пьяная 18-летняя мать "отключилась" рядом со своим двухмесячным ребенком. Девушке стало плохо в парке после того, как ее угостили водкой. Горе-мать не могла позаботиться о дочери, которая находилась в коляске.

Об этом пресс-служба полиции Херсонской области сообщила в Facebook.

Инцидент произошел в Каховке, неравнодушные жители города увидели, что в парке находится девушка с коляской, в которой лежит младенец. Она была с видимыми признаками алкогольного опьянения. Граждане обратились в полицию.

Правоохранители выехали на место инцидента и увидели девушку с младенцем.

"Удалось установить личность девушки. Это 18-летняя местная жительница. С ее двухмесячной дочкой было все хорошо. Мать не могла позаботиться ни о себе, ни о дочери. У девушки были признаки сильного алкогольного опьянения, поэтому полицейские вызвали скорую", - сообщила пресс-служба.

Кроме этого, правоохранители позвонили родственникам пьяной матери, которая "отключилась" рядом с младенцем. За двухмесячным ребенком приехали его отец и бабушка. Впоследствии медики оказали 18-летней девушке помощь и она смогла рассказать, что с ней произошло.

Читайте также"Настоящий зверь": на Луганщине третью неделю безуспешно ищут маньяка (фото)"По ее словам, во время прогулки с двухмесячной дочкой она встретила знакомую, которая угостила ее водкой. После этого молодой матери стало плохо", - добавили правоохранители.

Полиция составила протокол о ненадлежащем исполнении родительских прав, с горе-матерью провели профилактическую беседу.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Харькове сильно травмировался годовалый ребенок, который выпал из окна. Девочку оставили без присмотра, родители ушли по делам, а за их маленькой дочкой должны были следить знакомые.

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Автор: Полина Кузенко