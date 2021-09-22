На Закарпатье произошло ДТП, в которое попали мать и ребенок. Женщина была за рулем, а младенец находился в автокресле. Она не справилась с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась.
Об аварии, которая произошла в Хустском районе Закарпатской области, сообщило издание "Первый".
Так, 21 сентября между селами Долгое и Приборжавское женщина ехала на легковом авто. В салоне находился ее ребенок - 6-месячный младенец. Жительница Закарпатья не справилась с управлением, произошло ДТП. Младенец сильно пострадал.
Читайте такжеБыло жутковато: Шефир рассказал подробности покушения на негоМать и ребенка госпитализировали. Главный врач Иршавской районной больницы сообщил изданию, что в ДТП маленький ребенок вылетел в лобовое стекло авто. Младенец получил черепно-мозговую травму. Кроме этого, врачи подозревают, что у малыша может быть перелом костей черепа. Ребенка уже перевели в областную детскую больницу в Мукачево, его сопровождал врач-реаниматолог.
Сама женщина, находившаяся за рулем, сильно не пострадала. Она получила ушиб мягких тканей, однако ее жизни ничего не угрожает.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП и должна установить, что стало причиной аварии.
Ранее УНИАН уже сообщал, что на Закарпатье арестовали трех подростков по подозрению в групповом изнасиловании 14-летней.
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