Суд стал на сторону потерпевшего.

Житель села Синевир на Закарпатье добился компенсации за моральный вред, причиненный односельчанкой, которая его обматерила.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на текст судебного решения.

В мае между соседями произошла перепалка, и женщина оскорбила истца нецензурными словами на глазах у других селян. Мужчина решил заявить на поведение односельчанки и подал против нее иск в суд.

Житель села Синевир просил взыскать с женщины моральную компенсацию в сумме 25 тысяч гривень.

Читайте такжеПолиция 9 лет задерживала мужчину за преступления его брата-близнецаПотерпевший утверждал, что после ссоры с односельчанкой "стал чувствовать себя беспокойно в психологическом отношении", постоянно нервничал, испытывал дискомфорт в общении с соседями, которые напоминали ему о конфликте.

Судьи иск потерпевшего удовлетворили частично – заставили оплатить только 1 тысячу гривень компенсации. Кроме того, ответчице приказали оплатить судебный сбор в размере 3,3 тысячи гривень.

Женщина появляется в суде уже не впервые. Ранее ее уже штрафовали за мелкое хулиганство.

Обвиняемая имеет право обжаловать решение в апелляционном суде в течение 30 дней.

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Автор: Виолетта Орлова