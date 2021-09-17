Трое несовершеннолетних затащили девочку в подвал дома и изнасиловали, снимая это на телефон.

На Закарпатье арестовали троих подростков, подозреваемых в групповом изнасиловании 14-летней девочки.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.

По данным следствия, в конце августа в одном из населенных пунктов района трое подростков затащили несовершеннолетнюю в подвальное помещение в доме одного из парней. Там совершили в отношении нее действия сексуального характера, осуществляя видеозапись на мобильный телефон. Через некоторое время о содеянном узнала семья девочки и обратилась с заявлением в полицию.

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По факту группового изнасилования трем несовершеннолетним сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса. Они взяты под стражу.

Сейчас в деле назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября в полицию обратилась 63-летняя жительница одного из районов Закарпатья, заявив, что ее 14-летнюю внучку изнасиловали.

Следователи и оперативники полиции выяснили, что происшествие случилось еще 24 августа.

Полицейские установили и разыскали причастных к преступлению – двух 15 летних и 14-летнего подростков, односельчан потерпевшей.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Автор: Светлана Макринская