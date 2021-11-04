Пожар начался в двухэтажном здании и распространился на кровлю, сейчас возгорание ликвидировано.

На территории Киево-Печерской Лавры сегодня, 4 ноября произошел пожар в здании, где расположена мастерская по росписи икон.

Как сообщили в ГСЧС, пожар начался в 13:45 в двухэтажном здании корпуса №68 на втором этаже и распространился на кровлю.

"К тушению привлечены 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Позже в управлении ГСЧС г. Киева сообщили, что в 14:37 пожар был локализован на площади 100 кв. м и в 14:45 – ликвидировали.

Как сообщал УНИАН, 14 января 2019 года на территории Киево-Печерской Лавры произошел пожар в здании, который принадлежит к монастырскому комплексу и подлежал реконструкции.

На следующий день правоохранители задержали подозреваемого в поджоге здания. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег находившиеся в здании матрасы.

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Автор: Александр Топчий