Нарушитель успел протаранить другой автомобиль, который в то время выезжал на полосу движения.

В Прилуках Черниговской области мужчина невозмутимо переходил дорогу после того, как в него едва не влетел автомобиль.

Видео странной реакции пешехода появилось в сети 16 сентября. Когда именно произошла авария, не уточняется.

Как свидетельствуют отснятые камерами видеонаблюдения кадры, пешеход как раз вышел на "зебру", когда легковушка темного цвета стремительно выехала на дорогу и, не заметив гражданина, пронеслась в метре от него.

При этом нарушитель успел протаранить другой автомобиль, который выезжал на полосу движения с боковой улицы.

От удара тот отлетел с уже поврежденным корпусом со стороны водителя.

Сам нарушитель даже не притормозил и скрылся с места происшествия.

Пешеход, который мог стать жертвой аварии, просто спокойно перешел "зебру" и даже не взглянул на поврежденный автомобиль.

Как писал УНИАН, в Киеве таксист устроил ДТП и обвинил в ней пассажирку. До этого в столице водитель Lexus нарушила ПДД и сбежала от полиции: инцидент сняла на видео ее подруга.

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Автор: Виолетта Орлова