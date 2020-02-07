В Энергодаре пьяный водитель на «зебре» сбил коляску с младенцем

Женщина с коляской переходила дорогу по пешеходному переходу в тот момент, когда в них влетел автомобиль.

В городе Энергодар Запорожской области автомобиль на пешеходном переходе сбил детскую коляску, в которой находился 3-месячный ребенок.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области, инцидент произошел сегодня, 7 февраля.

«Известно, что женщина с коляской переходила дорогу возле школы. Шла она, согласно правилам дорожного движения, по пешеходному переходу. Наезд на большой скорости на коляску совершил легковой автомобиль «Славута», за рулем которого находился мужчина, 1971 года рождения», - говорится в сообщении.

Ребенка доставили в местную больницу. После обследования выяснилось, что серьезных травм он не получил.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.