Теперь нарушительница может временно сдать свое водительское удостоверение. Наказание для нее будет определять суд.

В столице произошел очередной инцидент на дороге, связанный с грубым нарушением ПДД со стороны киевских водителей. На этот раз "отличилась" водитель Lexus, о поступке которой рассказал начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

На своей странице в Facebook он уточнил, что 5 сентября женщина нарушила правила остановки и стоянки на Набережном шоссе. Впрочем, вместо предоставления документов инспектору она сначала вела себя вызывающе, а потом вообще сбежала с места инцидента.

Примечательно, что общение нарушительницы с копом, которое сопровождалось ненормативной лексикой со стороны водителя, сняла на видео ее подруга, которая тоже была в машине. Запись Белошицкий обнародовал в комментариях к своему посту, ранее в сеть его выложила автор.

"Мы вскоре нашли водителя Lexus. Она, традиционно, вела себя вызывающе, не предоставляла водительское удостоверение, закрывала окно автомобиля. Однако на этот раз ей не удалось избежать ответственности. На владелицу мы составили протокол по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) КУоАП и изъяли водительское удостоверение. Теперь дело рассмотрит суд и определит наказание. Санкция статьи, помимо прочего, предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев", - рассказал Билошицкий.

На видео можно увидеть, как нарушительница на большой скорости скрывается от полиции и возмущается, что копы ее преследуют.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области пьяный водитель устроил стрельбу после дорожно-транспортного происшествия.

Автор: Иван Бойко