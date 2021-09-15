В аварии пострадали пассажирки обоих авто.

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием таксиста, в результате которого пострадали пассажиры двух авто.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.

Инцидент произошел на улице Бойчука. Водитель такси двигался на автомобиле Peugeot в левой полосе, Ford - в правой.

"Неожиданно, со слов таксиста, его пассажирка сказала "здесь направо". Тот, не глядя по зеркалам, начал совершать маневр и въехал в Ford. От столкновения самого таксиста развернуло поперек дороги, а Ford - перелетел тротуар, ударил клумбу и остановился у металлической ограды", - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали пассажирки обоих автомобилей, их с места ДТП увезли в больницу.

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью в Киеве очевидцы задержали пьяного водителя за совершение ДТП. До этого в столице водитель Lexus нарушила ПДД и сбежала от полиции: инцидент сняла на видео ее подруга.

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Автор: Юрий Годован