Оккупанты назвали песню "Ой у лузі червона калина" "боевым гимном экстремистской организации".

Украинке Ольге Валеевой, проживающей в оккупированном Крыму, отказали в выдаче паспорта гражданина Российской Федерации из-за того, что она спела украинскую песню.

С заявлением о приеме в гражданство России она обратилась еще в августе 2022 года, однако результаты проверки огласили только сейчас, сообщают в "МВД" по Республике Крым.

"Решением Министерства внутренних дел по Республике Крым в соответствии с требованиями законодательства отклонено заявление о приеме в гражданство Российской Федерации 34-летней гражданки Украины, признанной судом виновной в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, а также публичном демонстрировании запрещенной символики", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе "МВД" называют песню "Ой у лузі червона калина" "боевым гимном экстремистской организации".

Кто такая Ольга Валеева

Как сообщал УНИАН, в июне в Крыму прошел конкурс "Миссис Крым-2022". Первое место заняла полтавчанка Ольга Валеева. В соцсетях тогда жетско раскритиковали внешность девушки.

В начале октября в сети появилось видео, на котором Валеева вместе с подругой поют украинскую песню "Ой у лузі червона калина" в Симферополе.

После новой волны критики, она записала видеоролик с оправданиями, уверяя, что не знала о запрете на исполнение этой песни.

Позже выяснилось, что Валеевой назначили штраф в 40 тысяч рублей, а ее подругу арестовали на 10 суток. Также им пришлось записать видео с извинениями.

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