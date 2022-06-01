Девушку обвинили в том, что она похожа на мужчину.

В оккупированном Крыму прошел конкурс красоты, победительницей которого стала 34-летняя полтавчанка с неординарной внешностью Ольга Валеева.

Девушка носит длинные рыжие волосы, у нее подколоты губы, а тело покрыто татуировками. Несмотря на то, что Валеева обладает не совсем естественной внешностью, она таки одержала победу в номинации "Миссис Королева Красоты".

После ее победы в сети начался настоящий коллапс. Россияне пришли в ужас и засыпали девушку гневными комментариями. Темой номер один для обсуждения стало то, что девушка якобы похожа на мужчину.

"Она больше на транса похожа", "Страшно представить, как выглядели остальные участницы, если победило это", "Это точно Ольга: По-моему, это Олег", "Капец, у них видимо с красавицами плохо", "Это какой-то кошмар", - пишут россияне.

Стоит отметить, что судя по странице Ольги в Facebook она любит заниматься спортом, часто устраивает фотосессии. Скорее всего, девушка в разводе, у нее есть двое детей.

Напомним, ранее модель Playboy Астафьева спела для военных и показала разбитые оккупантами места.

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