Ольгу Валееву называли "уродиной", "трансвеститом", и говорили, что она похожа на "мужика".

На аннексированном полуострове недавно провели конкурс красоты "Миссис Крым-2022". Победителем стала полтавчанка Ольга Валеева, которую жестко раскритиковали за внешность. Пользователи сети отметили, что она явно не заслуживает данного титула. У себя в Instagram-блоге Ольга поспешила ответить критикам.

Валеева призналась, что была совсем не готова к такой волне хейта, а все, кто пишут гадости - просто завидуют.

"У меня была истерика. Но я взяла себя в руки. Не бывает худа без добра. На людей, которые пишут гадость в мой адрес, что "я похожа на мужика", "трансвестит", "уродина", я вообще не держу зла. Я вообще не принимаю оскорбления. Никогда в жизни ни у кого не получится сломать меня. И я уверена, что каждая девушка в своей жизни мечтает побывать на моем месте, поучаствовать в конкурсе красоты, почувствовать себя королевой. Но не каждая способна на это. Большинство, к сожалению, способны только оскорблять и наблюдать", - возмутилась модель.

Напомним, "Миссис Крым" стала полтавчанка с необычной внешностью. Россияне вне себя от ярости, девушку обвинили в том, что она похожа на мужчину.

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