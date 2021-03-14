В Киеве неизвестный сообщил о заминировании Цирка и Министерства культуры.
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В полицию сообщили, что в одном из зданий находится человек с бомбой.
"Только что поступило анонимное сообщение о заминировании цирка и Министерства культуры. Говорит, что где-то в зале есть человек с бомбой. Похоже, что заявитель имеет какие-то неприязненные отношения с руководством цирка, поскольку его единственным требованием было - уволить директора цирка", - говорится в сообщении.
Как пишет OBOZREVATEL, правоохранители эвакуировали из здания 600 человек. Взрывоопасных предметов не нашли.
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