По информации СМИ, у заявителя неприязненные отношения с руководством цирка.

В Киеве неизвестный сообщил о заминировании Цирка и Министерства культуры.

Читайте такжеВ Киеве пьяный пассажир такси во время поездки загнал водителю нож в грудьОб этом пишет Киев Оперативный.

В полицию сообщили, что в одном из зданий находится человек с бомбой.

"Только что поступило анонимное сообщение о заминировании цирка и Министерства культуры. Говорит, что где-то в зале есть человек с бомбой. Похоже, что заявитель имеет какие-то неприязненные отношения с руководством цирка, поскольку его единственным требованием было - уволить директора цирка", - говорится в сообщении.

Как пишет OBOZREVATEL, правоохранители эвакуировали из здания 600 человек. Взрывоопасных предметов не нашли.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская