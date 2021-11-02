Инцидент произошел на уроке математики.

Мать шестиклассника из Днепра, которая, как утверждает администрация одной из школ, напала на учительницу сына, своей вины не признает.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сейчас правоохранители открыли по факту нападения на учительницу дело по статье о хулиганстве.

Как узнали журналисты, инцидент случился на уроке математики.

Днепрянка пришла в школу вместе со своим старшим сыном-студентом выяснять, почему педагог отсадила от ее 12-летнего ребенка сверстников и наругала за плохое поведение.

Разговор быстро перерос в конфликт. По словам потерпевшей, мать шестиклассника набросилась на нее с кулаками. К избиению присоединился старший брат ученика класса.

"Угрожала, кричала, что я тебя убью, поломаю тебе руки и ноги. Подскочила эта женщина, начала бить ее ногами. И ее совершеннолетний сын продолжал это избиение. Это случилось на глазах у детей", – добавила директор школы Любовь Рудник.

Сама мать школьника отрицает, что била учительницу, и не считает себя виноватой: "Мы не вломились, а зашли, как все нормальные, приличные люди. Я как мать – прихожу и защищаю своих детей".

Информацию о якобы травле ученика сама учительница отрицает. Сейчас потерпевшая уже вышла на работу, но разговаривать с журналистами на камеру отказалась.

Что произошло

Инцидент произошел 1 ноября в школе №20 города Днепр.

По данным СМИ, женщина напала со старшим сыном-студентом на учительницу учреждения, причину тогда не разглашали. Педагога били ногами.

Отмечалось, что потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители устанавливали правовую квалификация события, по которой обещали открыть уголовное производство.

Как писал УНИАН, в середине октября ученик шестого класса Днепровской школы №94 избил учительницу, потому что та отобрала у него мобильный телефон после очереди замечаний.

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Автор: Виолетта Орлова