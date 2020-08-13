"Ты на меня дышишь своим ковидом!": в харьковском метро произошел конфликт из-за маски (видео)
В вагоне харьковского метрополитена во время движения произошел конфликт между двумя пассажирами.
Соответствующее видео появилось в сообществе "Харьковские будни" в Facebook.
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Судя по записи, мужчине старшего возраста не понравилось, что молодой парень, сидящий рядом с ним, находится без маски на лице. На его вопрос о претензиях первый потребовал от парня надеть маску.
"Ты на меня дышишь своим ковидом!", - эмоционально заявил он, вероятно, имея в виду COVID-19 - коронавирусное заболевание.
После этого парень встал с места и последовал в сторону выхода. "Выйди вон из вагона!", - крикнул ему вслед мужчина.
Ранее сообщалось, что москвич распылил газ в вагоне метро, чтоб все от него отошли.
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