"Ты на меня дышишь своим ковидом!": в харьковском метро произошел конфликт из-за маски (видео)

Одному из пассажиров не понравилось, что его сосед по сиденью находится в вагоне без маски.

В вагоне харьковского метрополитена во время движения произошел конфликт между двумя пассажирами.

Соответствующее видео появилось в сообществе "Харьковские будни" в Facebook.

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Судя по записи, мужчине старшего возраста не понравилось, что молодой парень, сидящий рядом с ним, находится без маски на лице. На его вопрос о претензиях первый потребовал от парня надеть маску.

"Ты на меня дышишь своим ковидом!", - эмоционально заявил он, вероятно, имея в виду COVID-19 - коронавирусное заболевание.

После этого парень встал с места и последовал в сторону выхода. "Выйди вон из вагона!", - крикнул ему вслед мужчина.

Ранее сообщалось, что москвич распылил газ в вагоне метро, чтоб все от него отошли.

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