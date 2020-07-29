Самоизолировался: москвич распылил газ в вагоне метро, чтоб все от него отошли (видео)
15:02, 29 июля 2020Русский міръ
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В отношении москвича возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Мужчину задержали / скриншот из видео
Житель Москвы распылил газовый баллончик в столичном метро и вынудил пассажиров покинуть вагон.
Видео, на котором запечатлен инцидент, опубликовало агентство Москвы в своем Telegram-канале.
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Инцидент произошел на станции «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии. На этой же станции мужчину задержали полицейские.
В отношении москвича возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а также протокол о нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
В Санкт-Петербурге (Россия) местный житель ударил сотрудника метро в ответ на просьбу надеть маску при нахождении в общественном транспорте.
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