Самоизолировался: москвич распылил газ в вагоне метро, чтоб все от него отошли (видео)

В отношении москвича возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Житель Москвы распылил газовый баллончик в столичном метро и вынудил пассажиров покинуть вагон.

Видео, на котором запечатлен инцидент, опубликовало агентство Москвы в своем Telegram-канале.

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Инцидент произошел на станции «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии. На этой же станции мужчину задержали полицейские.

В отношении москвича возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а также протокол о нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

В Санкт-Петербурге (Россия) местный житель ударил сотрудника метро в ответ на просьбу надеть маску при нахождении в общественном транспорте.

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