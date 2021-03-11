Уголовное производство по факту исчезновения девочки переквалифицировано в умышленное убийство малолетнего ребенка.

Предварительной причиной смерти 7-летней девочки на Херсонщине, которая исчезла несколько дней назад, стало удушение.

Об этом сообщает Национальная полиция Украина в Facebook.

"Во время визуального осмотра полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что в настоящее время уголовное производство, открытое ранее по факту исчезновения Марии Борисовой, переквалифицировано по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно - умышленное убийство малолетнего ребенка.

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В полиции Херсонской области сообщили, что на "на теле девочки обнаружены также телесные повреждения в области половых органов, что может свидетельствовать о том, что малолетняя стала жертвой полового преступления".

Тело ребенка передано на экспертизу.

"Сейчас принимаются все необходимые следственные и розыскные мероприятия для установления подозреваемого и обстоятельств смерти девочки. Расследование находится на контроле руководства Нацполиции Украины и областного отделения полиции", - говорится в сообщении.

Смерть 7-летней Марии Борисовой: что известно

Сегодня, 11 марта, нашли мертвой 7-летнюю жительницу с. Счастливое Марию Борисову, поиски которой продолжались в течение четырех суток.

По сведениям полиции, 7 марта девочка играла с друзьями возле места своего проживания и исчезла около 17:30.

Сегодня во время повторного осмотра территории населенного пункта полицейские обнаружили в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений тело пропавшей девочки.

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Автор: Надя Пришляк