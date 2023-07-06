Одного человека в тяжелом состоянии забрала "скорая".

Вследствие российского ракетного удара по Украине 6 июля 2023 года во Львове ранены по меньшей мере четыре человека. Число пострадавших растет.

Как сообщил мэр города Андрей Садовый, одного человека в тяжелом состоянии забрала "скорая". Данные по количеству раненых уточняются.

В то же время депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич пишет, что в одном из жилых зданий выбило окна: "По чатам уже есть видео и фото жилого здания, которое пострадало – выбиты окна, также пострадал объект критической инфраструктуры. Повторяем: сейчас не извещаем (о) местах работы военных и тем более передвижении военных! На объекты, которые пострадали, выехали все службы, которые оказывают помощь людям, о количестве попаданий или количестве пострадавших доложит военная администрация после обработки всей информации", – говорится в публикации.

Видео дня

Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате атаки во Львове поврежден объект критической инфраструктуры. Предварительно, есть раненые.

Обновлено 04:23: Глава Львовской ОВА заявил, что российская ракета попала в многоквартирный дом во Львове.

"Было возгорание, которое оперативно погасили. Есть пострадавшие. На месте работают пожарные, медики, специалисты ГСЧС. Людям оказывают всю необходимую помощь. Спасатели разбирают завалы", – говорится в сообщении.

В то же время мэр города Садовый сообщает, что в жилой дом во Львове попали обломки ракеты. Чрезвычайники извлекают людей из-под завалов.

Ракетный удар по Украине

Ночью в четверг, 6 июля, российские захватчики нанесли ракетный удар по Украине. Враг совершил пуски ракет типа "Калибр" с акватории Черного моря.

Тревога распространилась почти на всю Украину, за исключением Донецкой области. Во время атаки во многих регионах работала ПВО.

Во Львове несколько раз раздавались взрывы. В Воздушных силах сообщали о работе в области сил ПВО.

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