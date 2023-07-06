Было зафиксировано несколько групп ракет, которые сперва летели в северном направлении, а затем резко изменили курс на Запад.

Российские оккупанты атаковали Львов "Калибрами". Всего было уничтожено 7 крылатых ракет.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, около часа ночи противник нанес удар из акватории Черного моря. "С надводных носителей и подводных лодок осуществлены пуски крылатых ракет "Калибр". Было зафиксировано несколько групп ракет, которые сначала летели в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад", - раскрыли детали в Воздушных силах.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил удалось уничтожить лишь семь из десяти крылатых ракет "Калибр".

Видео дня

"К сожалению, есть попадание ракет по гражданским объектам в городе Львов. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим! Российские военные преступники обязательно будут наказаны!", - констатировали военные.

Удар по Львову

Сегодня ночью воздушную тревогу объявляли почти на всю Украину. Во время атаки во многих областях работала ПВО. Россияне нанесли удар по Украине с использованием ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря.

Во Львове несколько раз раздавались взрывы. В воздушных силах сообщали о работе в сфере сил ПВО. Позже стало известно о прилете по жилому дому в областном центре. Под утро сообщалось, что в результате атаки погибли два человека.

В настоящее время известно о четырех погибших и 32 раненых. Поисково-спасательные работы на месте удара продолжаются.

Вас также могут заинтересовать новости: