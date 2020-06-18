В Одесской области суд продлил арест обвиняемому в жестоком убийстве 11-летней Лукьяненко

Следующее заседание состоится 25 июня.

Раздельнянский районный суд Одесской области продлил арест Николаю Тарасову, которого подозревают в жестоком убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в райцентре Ивановка Одесской области в 2019 году.

Как сообщили в суде, 17 июня коллегией судей в закрытом судебном заседании рассмотрено ходатайство прокурора о продлении меры пресечения обвиняемому.

По результатам рассмотрения ходатайства, суд продлил Тарасову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 (шестьдесят) дней.

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Также отмечается, что коллегия судей продолжила исследования письменных доказательств, предоставленных стороной обвинения.

Следующее заседание назначено на 25 июня, оно также пройдет в закрытом режиме.

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня 2019 года по дороге на занятия танцами в пгт. Ивановка Одесской области. Ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы и авиация.

19 июня Лукьяненко обнаружили убитой в выгребной яме, был задержан подозреваемый – 22-летний местный житель Николай Тарасов.

Преступление предварительно классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ст. 297 (надругательство над телом) Уголовного кодекса.

22 ноября обвинительный акт против Тарасова был направлен в суд, 10 декабря в суде Тарасов заявил, что не признает себя виновным. Его удерживают в одиночной камере в Одесском следственном изоляторе.

27 января 2020 года суд постановил, что дело будет слушаться в закрытом режиме.

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