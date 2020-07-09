Лесной пожар на Луганщине имеет два очага, тушение осложняется порывистым ветром – ГСЧС

Ориентировочно пожаром уничтожено 24 и повреждено 35 домов жилых домов, всего - 59, также повреждено 80 дачных домов.

По состоянию на 05:00 09 июля продолжается тушение отдельных очагов тления на всей площади пожара (ориентировочная площадь пожара составляет около 5 тыс. га) на территории Новоайдарского района Луганской области.

Как сообщает пресс-центр ГСЧС в Луганской области, остаются два основных отдельных очага пожара в 23 квартале Боровского лесничества ГП “Северодонецкое ЛМГ” и возгорание на полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия “Северодонецккомунсервис” на площади около 6 га (22 квартал Боровского лесничества ГП “Северодонецкое ЛМГ”).

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В настоящее время угрозы распространения нет. Но тушение пожара осложняется порывистым ветром 7-9 м/сек.

«Создано 6 оперативных участков, определены их руководители и поставлены задачи по тушению очагов горения. К тушению пожара всего привлечено 294 ед. техники и 1425 личного состава от ГСЧС привлечено пожарно-спасательной техники 147 ед. техники и 667 личного состава», – говорится в сообщении.

Ориентировочно пожаром уничтожено 24 и повреждено 35 домов жилых домов, всего - 59, также повреждено 80 дачных домов.

По уточненным данным на05:00 09 июля,в результате пожара погибли 5 человек, 34 человека госпитализированы (из них 15 детей), 3 человека находятся на больничном, 34 оказана медицинская помощь амбулаторно, без госпитализации. Всего обратилось за медицинской помощью 71 лицо.

Как сообщал УНИАН, 6 июля вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничества возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой 20 га. 7 июля пожар был локализован. В связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (38 градусов) пожар распространился на с. Смоляниновое Новоайдарского района.

Силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниновое и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 лиц (из них 13 детей) и 30 человек отселены.

По состоянию на утро 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдались отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниновое, с. Капитановое и с. Вороново.

Президент Владимир Зеленский 8 июля утром заявил о пяти жертвах лесных пожаров в Новоайдарском районе на Луганщине.

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