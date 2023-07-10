Под завалами найдены тела еще двух погибших работников станции.

До трех возросло число погибших из-за обвала крыши котлотурбинного цеха на Кураховской ТЭС.

Как сообщает Министерство энергетики, тела еще двух работников станции были найдены в ходе поисково-спасательных работ.

"После завершения поисково-спасательных работ найдены тела машинистов-обходчиков Тамаша Ивана Васильевича и Писарева Ивана Григорьевича, которых до сих пор считали пропавшими без вести", - говорится в сообщении.

Видео дня

Обвал крыши на ТЭС - что известно

Как сообщал УНИАН, трагедия на ТЭС произошла 7 июля. В этот день вечером обрушилась крыша котлотурбинного цеха станции. Энергоблоки станции аварийно отключили.

Тогда было известно о гибели одного человека - во время поисково-спасательных работ обнаружили тело 46-летней сотрудницы. Кроме того, еще трое сотрудников станции пострадали. Правоохранители сообщали, что под завалами могут находиться еще два человека.

Тогда энергетики предположили, что обвал могли произойти из-за постоянных обстрелов ТЭС, которые осуществляли российские военные.

Как известно, российские террористы неоднократно совершали атаки на Кураховскую ТЭС и готовили на ней диверсию, которую предотвратили украинские спецслужбы. В частности, один из таких обстрелов произошел в апреле, тогда было повреждено оборудование станции, из-за чего ТЭС прекратила производство электроэнергии.

Вас также могут заинтересовать новости: