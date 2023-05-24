В конце 2022 года эксправоохранитель и его сообщник планировали взорвать ТЭС.

В Украине будут судить организатора неудачной диверсии на Кураховской ТЭС. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщает Государственное бюро расследований, работники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя, который занял должность в оккупационной милиции Мариуполя и готовил диверсию на Кураховской ТЭС.

Обвинительный акт направлен в суд. По данным правоохранителей, мужчина после оккупации Мариуполя пошел "прислуживать" оккупантам, проводил фильтрационные мероприятия на одном из блокпостов, искал патриотически настроенных граждан, украинских правоохранителей и военных, которые остались под оккупацией.

Видео дня

В конце 2022 года ГБР стало известно, что эксправоохранитель и его сообщник готовят диверсию на Кураховской ТЭС.

Мужчина заблаговременно скрыл взрывные устройства, боеприпасы и другие необходимые средства в специально обустроенном схроне недалеко от ТЭС. Осуществить взрыв должен был его сообщник.

"Работники ГБР установили место схрона и предотвратили теракт. Эксправоохранитель обвиняется в государственной измене и в приготовлении диверсии (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы", - рассказали в ГБР. Уточняется, что материалы в отношении его сообщника выделены в отдельное уголовное производство.

Борьба с предателями в Украине

Как сообщал УНИАН, 23 мая пять лет тюрьмы получил предатель, который передавал россиянам информацию о местах расположения украинских военных на Днепропетровщине. В суде мужчина полностью признал свою вину.

В Черкассах "на горячем" задержали российского агента. СБУ "скрутила" предателя, когда тот корректировал вражеский удар по городу.

Вас также могут заинтересовать новости: