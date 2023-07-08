Обрушилась крыша котлотурбинного цеха, идет разбор завалов.

На одной из теплоэлектростанций в Донецкой области, которая регулярно подвергалась обстрелам со стороны российских оккупантов, произошло обрушение крыши.

Как сообщили в Министерстве энергетики, зафиксировано обрушение крыши котлотурбинного цеха. Энергблоки отключены. На данный момент сообщается об одном погибшем. Три человека получили ранения и были госпитализированы. Двое считаются пропавшими без вести.

"Упала крыша котлотурбинного цеха, из-за чего персонал аварийно отключил энергоблоки. Происходит разбор завалов", - говорится в сообщении.

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РФ продолжает террор в прифронтовых и приграничных регионах, в результате чего обесточены десятки населенных пунктов в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

"Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности", - отметили энергетики.

Война в Украине и ТЭС в Донецкой области

В октябре 2022 года оккупанты нанесли ракетные удары по Кураховской ТЭС.

1 февраля 2023 года ГБР предотвратило диверсию на Кураховской теплоэлектростанции.

2 апреля 2023 года россияне обстреляли Кураховскую ТЭС в Донецкой области. Из-за интенсивных обстрелов было повреждено оборудование станции, в результате чего ТЭС прекратила производство электроэнергии.

В мае 2023 года работники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя, который занял должность в оккупационной милиции Мариуполя и готовил диверсию на Кураховской ТЭС.

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