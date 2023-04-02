Из-за интенсивных обстрелов было повреждено оборудование станции, в результате чего ТЭС прекратила производство электроэнергии.

Российские оккупанты обстреляли Кураховскую теплоэлектростанцию в Донецкой области, в результате чего возникли проблемы с электроснабжением. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"В результате обстрела российскими оккупационными войсками Кураховской ТЭС нарушено электроснабжение по трем электросетям 110 кВ, которые обеспечивают питание Покровского района", - отметил он.

По словам Кириленко, также возник перерыв в течение 10 минут в электроснабжении Краматорского энергоузла - сейчас уже осуществлено восстановление.

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"Сейчас осуществляются переподключения потребителей Покровского района на альтернативные сети электроснабжения. По состоянию на 16:00 уже происходит подключение абонентов", - уточнил глава ОВА.

Как рассказали в компании ДТЭК, из-за интенсивных обстрелов было повреждено оборудование станции, в результате чего ТЭС прекратила производство электроэнергии.

"По предварительной информации обошлось без жертв. После окончания обстрела энергетики смогут начать ликвидацию последствий атаки и возобновление работы оборудования", - говорится в сообщении.

Обстрел Константиновки 2 апреля

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 апреля, россияне нанесли по Константиновке Донецкой области два удара из С-300 и совершили четыре залпа из РСЗО "Ураган". Повреждены 15 многоэтажек и 11 частных домов, детсад и админздание.

По последним данным известно о шести погибших в результате этих ударов, число раненых возросло до 10 человек.

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