Где именно произошел инцидент – неизвестно, по одной из версий – в Харьковской области.

Скандал из-за отказа покупать платный полиэтиленовый пакет в одном из продовольственных магазинов Украины попал на видео и мигом облетел соцсети.

Ролик конфликта между продавцом и покупателем появился в Telegram Типичный Харьков 14 декабря, однако "гуляет" в сети последние несколько дней. Где именно произошел инцидент – неизвестно, по одной из версий – в городе Посад Харьковской области.

Поводом для громкой ссоры стало возмущение женщины ценой за полиэтиленовый пакет для сахара на вес. На что продавщица предложила свое решение – полиэтиленовую перчатку, которая выдается магазином бесплатно.

"Вы мне предлагаете сахар в вот этом брать?" – обратилась покупательница, показав пальцем на варежку с фасованным сахаром.

Продавщица заявила повышенным тоном: "Ну да, вы же хотите бесплатно. Вы же не хотите за пакет давать две гривны. Что вам не нравится? Вам бесплатно – плохо, платно – плохо. Что вам не так? Я не понимаю".

"У меня – две гривны. У кого-то, может, бесплатно. Закон есть закон. Вот я вам предлагаю. Чем вам плох вариант?!", – продолжила продавщица.

Женщина возмутилась, похожа ли она на корову.

"Да не то слово – корова с дойками!" – высказалась продавщица.

Отказ от полиэтилена

С 10 декабря во всей Украине одноразовые полиэтиленовые пакеты в продуктовых стали платными. Инициатива призвана уменьшить оборот полиэтилена в пользу окружающей среды и в будущем совсем отказаться от вредного пластика.

В случае бесплатного распространения магазину грозит штраф.

С 10 марта 2022 года будет запрещено продавать тонкие пакеты под угрозой штрафа.

Цены на полиэтиленовые пакеты, предусмотренные законодательством

2 гривни – пакет без ручек (без боковых складок);

2,50 гривни – пакет без ручек (с боковыми складками);

3 гривни – пакет с ручками (с боковыми складками).

Для адаптации и вывода из обращения пластиковых пакетов государство предоставляет три месяца.

Автор: Виолетта Орлова