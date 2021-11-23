С 10 декабря запрещается использовать во всех сферах обслуживания пластиковые пакеты.

С 10 декабря в украинских магазинах одноразовые пластиковые пакеты будут продавать по цене от 2 до 3 гривень за штуку.

Об этом говорится в сюжете 112ua.tv.

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Введение данной меры связано с тем, что в Украине начинает действовать первый этап отказа от пластиковых пакетов.

С 10 декабря запрещается использовать во всех сферах обслуживания пластиковые пакеты со стенками высотой 50 микрометров. Исключение - биоразлагаемые пакеты для упаковки в производстве.

Теперь такие пакеты будут предоставлять только за деньги.

Предполагается установить следующие цены на пакеты:

2 гривни – пакет без ручек (без боковых складок);

2,50 гривни – пакет без ручек (с боковыми складками);

3 гривни – пакет с ручками (с боковыми складками).

За бесплатное распространение пластиковых пакетов субъектов хозяйствования будут наказывать штрафом в размере от 1700 до 3400 грн, а за повторное в течение трех лет совершение такого же нарушения - в размере от 3400 до 8500 грн.

Штраф уплачивается соответствующим субъектом хозяйствования в течение 15 дней со дня получения копии постановления.

Для адаптации и вывода из обращения пластиковых пакетов государство предоставляет три месяца.

С 10 марта 2021 года вводится второй этап, в котором законом будет запрещено продавать: тонкие и сверхтонкие пластиковые пакеты. Такие пакеты можно будет закупить по специально установленным ценам государством и только в личных целях.

С 10 марта 2022 года за распространение запрещенных пластиковых материалов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в рзмере 8,5 тыс. грн., при повторном нарушении в течение трех лет — от 17 тыс. грн.

Запрет в Украине пластиковых пакетов

1 июня 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, которым предлагается внедрить механизмы стимулирования развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, а также ввести ответственность за нарушение требований в сфере распространения пакетов.

Запрет распространения пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства вводится с 1 января 2022 года.

За незаконное распространение пластиковых пакетов для субъектов хозяйствования вводится значительный административно-хозяйственный штраф - от 8,5 до 17 тысяч гривен, а в случае повторного правонарушения взыскание достигнет 34 тысяч гривень.

7 июня 2021 года Зеленский подписал закон о запрете в Украине пластиковых пакетов.

Автор: Елена Коваленко