7 июня 2021 года Зеленский подписал закон о запрете в Украине пластиковых пакетов.

Сегодня в Украине стартовал первый этап запрета на бесплатное распространение пластиковых пакетов.

Так, покупателям магазинов АТБ одноразовые пакеты предлагают по 12 копеек. Как передает корреспондент УНИАН, пакет без ручек обойдется покупателям в 9 копеек.

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Запрет на бесплатное распространение одноразовых пакетов предусмотрен Законом "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины", который в Верховной Раде приняли еще 1 июня.

Запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов будет осуществляться в три этапа:

Первый этап - с 10 декабря вводится обязательная реализация пакетов за деньги, а бесплатное распространение запрещается. Цены на пакеты должно было определить правительство.

Второй этап начинается с марта 2022 года - вводится запрет на распространение пакетов до 50 микрометров.

Третий этап - с 1 января 2023 года – вводится запрет на использование всех толщиной до 50 микрометров.

Запрет в Украине пластиковых пакетов:

1 июня 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, которым предлагается внедрить механизмы стимулирования развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, а также ввести ответственность за нарушение требований в сфере распространения пакетов.

Запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства вводится с 1 января 2022 года.

За незаконное распространение пластиковых пакетов для субъектов хозяйствования вводится значительный административно-хозяйственный штраф - от 8,5 до 17 тысяч гривен, а в случае повторного правонарушения взыскание достигнет 34 тысяч гривень.

7 июня 2021 года Зеленский подписал закон о запрете в Украине пластиковых пакетов.

Автор: Елена Коваленко