Инцидент произошел во время проверки в сельской местности, когда копы наткнулись на магазин, который работал вопреки требованиям.

В Запорожье торговец возмутился действиями правоохранителей во время проверки соблюдения карантина выходного дня. Он облил их водой и испортил протокол.

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Инцидент произошел во время проверки в сельской местности, когда копы наткнулись на магазин, который работал вопреки требованиям.

При составлении протокола владелец торговой точки сначала отказался предоставлять документы, а потом схватил банку и выплеснул воду на полицейских, которые составляли административный протокол.

После этого мужчина бросился бежать, но полицейские догнали его.

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Автор: УНИАН