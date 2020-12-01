В Запорожье торговец возмутился действиями правоохранителей во время проверки соблюдения карантина выходного дня. Он облил их водой и испортил протокол.
Читайте такжеВ Полтаве школьник-боксер избивал нетрезвого мужчину и снимал на телефон: пострадавший умер в больнице (видео)Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Инцидент произошел во время проверки в сельской местности, когда копы наткнулись на магазин, который работал вопреки требованиям.
При составлении протокола владелец торговой точки сначала отказался предоставлять документы, а потом схватил банку и выплеснул воду на полицейских, которые составляли административный протокол.
После этого мужчина бросился бежать, но полицейские догнали его.
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