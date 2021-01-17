Ранее сообщалось, что спасатели ищут 4 моряков.

В Турции продолжаются поиски 5 моряков с судна Arvin, 5 украинцев госпитализированы.

Читайте такжеНа борту затонувшего у берегов Турции судна было 10 украинцев, поисковая операция продолжается - МИДОб этом в микроблоге Twitter сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"С судна Arvin, которое шло под флагом Палау, спасены 5 украинцев и 1 иностранец. Они госпитализированы. Их состояние удовлетворительное. Родственников проинформированы. Поиски - уточнение - 5 моряков продолжаются", - говорится в сообщении.

История кораблекрушения Arvin

Сегодня, 17 января, у берегов Турции в Черном море затонул сухогруз Arvin. По данным МИД Украины, на борту было 10 украинцев и 2 иностранца. 6 человек спасли, 2 - погибли. Продолжались поиски 4 моряков.

В то же время агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота сообщило, что на борту судна находились 12 человек, двое из них - граждане России.

Сухогруз шел под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартын. Владельцем судна является украинская компания Arvin Shipping LTD.

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Автор: Светлана Закелова