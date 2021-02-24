Наркотик прибыл из Панамы и Парагвая и должен был быть перевезен в Нидерланды.

Таможенные органы Германии и Бельгии обнаружили рекордную партию кокаина, предназначенную для транспортировки в Нидерланды — более 23 тонн.

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В немецком Гамбурге задержали 16,17 тонны наркотика, который прибыл на контейнерном судне из Парагвая в более чем 1 700 банках из-под краски для стен, передает Reuters. В бельгийском порту Антверпена обнаружили еще около 7,2 тонны кокаина, прибывшего в контейнере из Панамы.

Наркоторговцы планировали доставить весь наркотик в Нидерланды. Стоимость изъятого оценивается примерно в 730 млн долларов (или 600 млн евро). По словам правоохранителей, это самая большая партия, которую когда-либо задерживали на пути в Нидерланды. В Федеральном таможенном управлении Германии полагают, что продажа обнаруженного кокаина в дальнейшем могла принести его сбытчикам миллиарды евро.

Получить контейнеры, по информации следствия, должен был 28-летний нидерландец. Мужчину уже задержали.

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Перевод: Катерина Комолова