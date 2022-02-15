Предварительно, убийца выстрелил шесть раз.

Киллер, расстрелявший 42-летнего мужчину в стоматологическом кабинете в Яремче, был одет в лыжный костюм. Полиция разыскивает подозреваемого

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Киллер забежал в стоматкабинет и расстрелял пациента. При этом врача-стоматолога убийца не задел.

"Произведено ориентировочно шесть выстрелов. Более подробно установит судмедэксперт", - рассказал заместитель начальника ГУ НП в Ивано-Франковской области Денис Кравченко.

Пострадавшего доставили в местную больницу. Медики приложили все усилия, что спасти пациента, но безуспешно.

"У пациента были критические показатели, наступила клиническая смерть, реанимационные мероприятия оказались неуспешными", - объяснил врач-хирург Станислав Яцук.

По данным правоохранителей, убит 42-летний мужчина житель Ивано-Франковска.

Очевидцы утверждают, что на убийце был лыжный костюм, а на лице маска.

Убийство в стоматкабинете в Яремче - что известно

В 18:45 врач-стоматолог сообщил в полицию, что в Яремче убили человека. По его словам, в кабинет забежал неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в пациента. После этого он сразу убежал.

Раненый скончался во время оказания медицинской помощи. Согласно информации СМИ, застрелили Игоря Дутку, известного в криминальных кругах как "Сухой".

Личный состав полиции Ивано-Франковской области подняли по тревоге. В поисках нападавшего задействованы все оперативные службы и наряды полиции.

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