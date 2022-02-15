Личный состав полиции Ивано-Франковской области подняли по тревоге.

На Прикарпатье полицейские проводят спецоперацию для розыска мужчины, который убил пациента стоматологии.

Об этом сообщают в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковщины.

В 18:45 врач-стоматолог сообщил в полицию, что в городе Яремче убили человека.

По его словам, в помещение стоматологического кабинета забежал неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в пациента. После этого он сразу убежал.

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Личный состав полиции Ивано-Франковской области подняли по тревоге. В поисках нападавшего задействованы все оперативные службы и наряды полиции.

На месте происшествия работают криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа.

По данным "Галицкого корреспондента", убили Игоря Дутку, криминального авторитета по прозвищу "Сухой".

Ранее сообщалось, что украинку в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу после визита к стоматологу.

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