Осужденный подходил сзади к женщинам и накидывал им на шею ремень.

В Киеве к 10 годам заключения приговорили серийного насильника.

Как сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции, соответствующее решение принял Голосеевский райсуд столицы.

Напоминается, что мужчину задержали почти год назад.

45-летнему киевлянину инкриминировали изнасилование двух женщин и покушении на изнасилование еще трех (ч. 2 ст. 152 и ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 152 Уголовного кодекса Украины).

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Отмечается, что в суде злоумышленник свою вину не признавал, но, согласно решению суда, прокурор полностью доказал его вину в совершении указанных преступлений.

Сейчас злоумышленник под стражей, где будет находиться до вступления приговора в законную силу.

Ранее в Нацполиции сообщали, что задержанный мужчина в отдаленных придорожных зонах в Голосеевском районе посреди дня подходил сзади к женщинам и накидывал им на шею ремень, заставляя идти в лес или в другое отдаленное место.

По данным правоохранителей, мужчина с 1990 года периодически попадал за решетку, где отбывал наказание за совершение грабежа, соединенного с насилием, разбоя, хулиганства, а также за изнасилование и удовлетворение половой страсти неестественным способом.

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Автор: Антонина Доломанжи