Мужчина напал на девочку, выманив ее из дома за территорию села.

45-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 12-летней девочки в Хмельницкой области, оказался заключенным, сбежавшим из исправительного центра вблизи Ривне.

Об этом сообщает "РадіоТрек" со ссылкой на правоохранителей.

Полиция задержала мужчину, которого очевидцы видели рядом с девочкой перед нападением.

"Крика мы не слышали, ехали под гору. Увидели, как девочка шла, а тот дядька через 300 метров ехал на велосипеде", - рассказал один из очевидцев.

Оказалось, он отбывал наказание за седьмую кражу и сбежал, когда его и еще нескольких заключенных вывезли на работу.

"Осужденных привлекают к работам по гражданско-правовым договорам. На одном из таких объектов он сбежал", - рассказал прокурор Ровенской окружной прокуратуры Дмитрий Быков.

По словам матери ребенка, мужчина не местный, приехал в село и выпивал с соседом семьи у того дома. Девочка тем временем осталась одна, потому что мама ушла на работу. Незнакомец попросил ребенка показать дорогу и выманил за территорию села. В уединенном месте приставил нож к горлу и затащил в кусты. Однако насильника напугали юноши, ехавшие на велосипедах, и ребенок смог вырваться.

Читайте такжеВ Киеве водитель трамвая потерял сознание прямо во время движения, температура в кабине достигала +47 градусов (фото)Сам подозреваемый заявил, что"как такового изнасилования не было, был лишь оральный секс и все".

"Жаль, что так произошло", - добавил мужчина.

Ребенок сейчас дома и посещает психолога. По словам матери, у девочки остались синяки, царапины на теле и на половых органах.

Ровенская прокуратура ищет сотрудников исправительного центра, которые будут отвечать за побег рецидивиста.

Изнасилование в Хмельницкой области: что известно

22 июня правоохранители сообщили, что в Хмельницкой области задержали 45-летнего мужчину, применивший физическое насилие и изнасиловавшего 12-летнюю девочку. О самом происшествии в полицию сообщила мать девочки.

Хмельницкий горрайонный суд взял подозреваемого под стражу без возможности внесения залога. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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Автор: Катерина Комолова