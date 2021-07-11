Прорывы трубопровода на этой столичной переправе через Днепр происходят регулярно.

В воскресенье, 11 июня, на мосту Патона в Киеве прорвало трубу, в результате чего мост превратился в своеобразный рукотворный водопад.

Видео, на котором запечатлена коммунальная авария, опубликовал "Киев оперативный".

"Столичные коммунальные службы беспокоятся не только о пешеходах в парках, которым установили освежающие рамки, но и о тех, кто в эту жару вынужден находится на воде", - говорится в подписи к видео.

Прорыв трубы на мосту Патона

Это не первый случай прорыва коммуникаций на мосту Патона в столице.

Так, подобный инцидент произошел совсем недавно - 1 июля. Тогда в КГГА пояснили, что на мосту Патона произошла авария на магистральной теплосети.

В прошлом году таких происшествий случилось три за полгода: аварии произошли 3 марта, 24 июня и 5 июля.

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Автор: Александр Топчий