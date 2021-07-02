Планируется проведение ремонтных работ.

На столичном мосту Патона накануне вечером образовался "водопад" - из него в очередной раз полилась вода.

Соответствующее видео обнародовал Телеграм-канал "Березняки и Русановка".

"Наша песня хороша, начинай сначала!" или киевское традиционное развлечение - водопад на Патона", - говорится в сообщении.

Сегодня в КГГА пояснили, что на мосту Патона произошла авария на магистральной теплосети.

"Под мостом Патона произошло повреждение магистральной теплосети диаметром 600 мм. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала место повреждения. Сейчас идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые осуществят верхолазы", - говорится в сообщении администрации города со ссылкой на КП "Киевтеплоэнерго".

Отмечается, что сейчас продолжается откачка воды из трубопровода. Сразу после этого начнется активная фаза работ.

В "Киевтеплоэнерго" напомнили, что теплосеть под мостом Патона построена 59 лет назад – в 1962 г.

Как сообщал УНИАН, год назад, 6 июля 2020 г. "Киевтеплоэнерго" также ликвидировало порыв на водопроводной сети, пролегающей по мосту Патона, из которой накануне произошел мощный утечка воды в г. Днепр.

Повреждение магистрального трубопровода на мосту Патона произошло во время проведения гидравлических испытаний в рамках подготовки к зимнему периоду.

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Движение транспорта на мосту им. Патона на период устранения повреждения не ограничивали.

Руководитель управления коммуникаций КП "Киевтеплоэнерго" Татьяна Орленко, комментируя аварию на трубопроводе под мостом Патона, в прошлом году заявила, что это сложный участок, на котором сети нельзя заменить технологически. "Поэтому мы их ремонтируем и очень тщательно проверяем каждое лето, чтобы они нормально проработали зимой", - прокомментировала она.

Перед этим, 24 июня 2020 г., "Киевтеплоэнерго" информировало об оперативной локализации места утечки воды из обнаруженных нескольких повреждений магистральной теплосети диаметром 600 мм, которая проходит под мостом имени Патона. Несколько дней продолжались ремонтные верхолазные работы с применением электросварочного оборудования.

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Авторы: Юрий Годован, Инна Андалицкая