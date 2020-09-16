Мост Патона будут реставрировать до конца 2025 года / фото УНИАН
В Киеве реставрация моста имени Патона продлится пять лет - до 2025 года.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в социальной сети Facebook.
"Мост имени Е. О. Патона реставрируют и увеличат его пропускную способность. Осуществить реставрацию должны до 31 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.
Так, заказчиком работ определена коммунальная корпорация "Киевавтодор", которой поручено:
- получить исходные данные для проектирования;
- определить генеральные проектную и подрядную строительную организации;
- обеспечить разработку проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждение;
- позаботиться о соблюдении требований законодательства относительно порядка выполнения строительных работ и законодательства об оценке воздействия на окружающую среду.
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Аварии на мосту Патона:
- 3 марта текущего года в Киеве произошла чрезвычайная ситуация на осту Патона через Днепр - в реку внезапно полилась горячая вода. Тогда около 200 домов на Русановке и Березняках из-за повреждения трубопровода остались без тепла и горячей воды.
- В конце июня на мосту Патона в Киеве снова прорвало теплотрассу. Поток горячей воды хлынул в Днепр.
- В начале июля в Киеве в третий раз за полгода "прорвало" мост Патона. По данным СМИ, прорыв произошел из-за испытаний по поиску слабых мест трубопроводов, проводимых "Киевтеплоэнерго".
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