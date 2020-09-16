Планируется увеличить пропускную способность моста.

В Киеве реставрация моста имени Патона продлится пять лет - до 2025 года.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в социальной сети Facebook.

"Мост имени Е. О. Патона реставрируют и увеличат его пропускную способность. Осуществить реставрацию должны до 31 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

Так, заказчиком работ определена коммунальная корпорация "Киевавтодор", которой поручено:

получить исходные данные для проектирования;

определить генеральные проектную и подрядную строительную организации;

обеспечить разработку проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждение;

позаботиться о соблюдении требований законодательства относительно порядка выполнения строительных работ и законодательства об оценке воздействия на окружающую среду.

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Аварии на мосту Патона:

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Автор: Виталий Саенко