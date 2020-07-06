В Киеве в третий раз за полгода "прорвало" мост Патона (видео)
00:49, 06 июля 2020Происшествия
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Это второй прорыв трубопровода на мосту Патона за последние две недели и третий за пять месяцев.
На мосту Патона в третий раз за полгода прорвало трубопровод / скриншот
На мосту Патона в Киеве в воскресенье, 5 июля, вновь случился прорыв теплотрассы, вследствие чего из-под моста в Днепр лилась вода.
Как сообщает TK Media, прорыв случился из-за проводимых "Киевтеплоэнерго" испытаний по поиску слабых мест трубопроводов.
«Водопад» с моста Патона😳😳😳 #киев #мостпатона #чтоэтобылоОпубліковано Екатериною БогдановоюНеділя, 5 липня 2020 р.
Щось ремонтували-ремонтували той міст Патона, а знову вода ллється наче з душуОпубліковано Киев ОперативныйНеділя, 5 липня 2020 р.
Это второй прорыв трубопровода на мосту Патона за последние две недели и третий за пять месяцев.
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Перед этим аналогичные аварии произошли 24 июня и 3 марта.
Тогда около 200 домов на Русановке и Березняках-за повреждения трубопровода остались без тепла и горячей воды.
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