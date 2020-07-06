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В Киеве в третий раз за полгода "прорвало" мост Патона (видео)

00:49, 06 июля 2020
Происшествия
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На мосту Патона в третий раз за полгода прорвало трубопровод / скриншот

Как сообщает TK Media, прорыв случился из-за проводимых "Киевтеплоэнерго" испытаний по поиску слабых мест трубопроводов.

«Водопад» с моста Патона😳😳😳 #киев #мостпатона #чтоэтобыло

Опубліковано Екатериною БогдановоюНеділя, 5 липня 2020 р.

Щось ремонтували-ремонтували той міст Патона, а знову вода ллється наче з душу

Опубліковано Киев ОперативныйНеділя, 5 липня 2020 р.

Это второй прорыв трубопровода на мосту Патона за последние две недели и третий за пять месяцев.

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Перед этим аналогичные аварии произошли 24 июня и 3 марта.

Тогда около 200 домов на Русановке и Березняках-за повреждения трубопровода остались без тепла и горячей воды.

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