Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет.

В Киеве сообщено о подозрении 43-летней жительнице столицы, которая систематически совершала домашнее насилие в отношении своего 65-летнего отца.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Женщина, проживая со своим отцом, в течение мая-августа текущего года систематически оскорбляла его, выражалась в его сторону нецензурной бранью, унижала, психологически давила, при этом не давала ему возможности покинуть помещение квартиры, в которой они совместно проживали", - говорится в сообщении.

За совершенное женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Читайте такжеСуд вынес приговор женщине, воткнувшей нож мужу между ногРанее сообщалось, что в Херсонской области судмедэксперт избил женщину, которая "недостаточно уважительно отнеслась к его статусу".

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Автор: Татьяна Герасименко