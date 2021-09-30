В Киеве сообщено о подозрении 43-летней жительнице столицы, которая систематически совершала домашнее насилие в отношении своего 65-летнего отца.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"Женщина, проживая со своим отцом, в течение мая-августа текущего года систематически оскорбляла его, выражалась в его сторону нецензурной бранью, унижала, психологически давила, при этом не давала ему возможности покинуть помещение квартиры, в которой они совместно проживали", - говорится в сообщении.
За совершенное женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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