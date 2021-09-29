Инцидент произошел в медицинском учреждении Каховки.

На Херсонщине мужчина, работающий судмедэкспертом, избил женщину-медработницу. Причина насилия якобы в том, что пострадавшая "недостаточно уважительно отнеслась к статусу" своего обидчика.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор КНП "Каховская Центральная городская больница" Елена Мазур.

Так, 29 сентября Мазур написала, что судмедэксперт избил женщину, которая работает в больнице Каховки медицинским работником. Об инциденте уже сообщили в полицию, а пострадавшая получила необходимую медицинскую помощь.

По словам Мазур, мужчина, избивший женщину, является другом мэра Каховки и бывшего начальника Новокаховского отдела полиции. Именно поэтому, утверждает она, нападавший может уйти от ответственности за содеянное.

"Константин ...член исполкома - избил женщину, медработницу. Простую женщину, которая, как ему показалось, недостаточно уважительно отнеслась к его статусу", - написала директор больницы.

Мазур утверждает, что она не буду отпускать эту ситуацию и сделает все возможное, чтобы обидчик ответил за избиение женщины.

Однако в комментариях пользователи начали спор. Одни утверждают, что никакого избиения не было, а другие пишут, что женщина получила по заслугам. По словам комментаторов, медработница якобы нарушила санитарные нормы, за что судмедэксперт и решил ее избить. Однако даже нарушение норм не является поводом для насилия, резонно отметили другие пользователи.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе малолетние"шакалы" избили мужчину за замечание все это попало на видео.

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Автор: Полина Кузенко