Согласно закону, военнослужащие и полицейские будут нести административную ответственность на общих основаниях.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола".

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ позволит пострадавшему лицу получить возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных в результате домашнего насилия.

Согласно закону, военнослужащие, военнообязанные и резервисты, а также лица начальствующего состава НАБУ, рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, службы гражданской защиты, ГБР и полицейские на общих основаниях несут административную ответственность за:

совершение домашнего насилия,

насилие по признаку пола,

невыполнение срочного запретительного предписания,

неуведомление полиции о месте своего временного пребывания в случае вынесения такого предписания.

Указанные правонарушения наказываются:

наложением штрафа от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 340 грн),

или общественными работами на срок от 30 до 40 часов,

или административным арестом на срок до 10 суток.

Читайте такжеЗеленский подписал законы о нацсопротивлении и увеличении численности ВСУЗа повторные правонарушения, совершенные в течение года, предусмотрен штраф от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или админарест на срок до 15 суток.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола" (№3908-1).

Кроме этого, уже стало известно, что в 2020 году количество случаев домашнего насилия в Украине резко возросла. Об этом рассказала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Автор: Светлана Закелова