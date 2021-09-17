На возмущение водителя она спросила его, "куда он спешит".

В Киеве зафиксировали новый случай грубого нарушения правил пешеходами. В этот раз в сети показали женщину, которая выбежала на пешеходный переход, несмотря на то, что для нее там горел запрещающий сигнал светофора.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.

На записи видно, что красный свет горел не только для пешеходов, но и для автомобилей, кроме тех, что двигались в крайнем правом ряду. Именно под колеса одного из таких едва не угодила нарушительница и ее ребенок - водитель ехал на "зеленую стрелку" и планировал поворачивать направо. В итоге ему пришлось резко затормозить.

"У вас же красный горит, куда вы бежите?", - крикнул водитель женщине, когда она закончила перебегать дорогу.

"А куда ты спешишь?", - спокойно ответила та ему.

Напомним, подобное в столице происходит не впервые. Не так давно в самом центре города на Крещатике пара с коляской выбежала на дорогу, едва не попав под колеса, что можно заметить на видео. Ребенка женщина взяла на руки, а мужчина шел впереди с пустой коляской. Из-за других автомобилей водитель, ехавший во второй полосе, только в последний момент заметил выскочившего мужчину с коляской. К счастью, он успел затормозить, и горе-отец отделался лишь испугом.

На днях в Киеве показали на видео еще одну молодую семью, которая решила проигнорировать пешеходный переход и перейти оживленную дорогу в запрещенном для этого месте.

Автор: Юрий Годован