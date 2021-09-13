Инцидент произошел в десятках метров от пешеходного перехода.

В Киеве показали на видео молодую семью, которая решила проигнорировать пешеходный переход и перейти оживленную дорогу в запрещенном для этого месте.

Как передает "Киев оперативный" в Facebook, инцидент зафиксировали в центре города возле гостиницы "Днепр".

"Родители года": всем семейством, с мелким в коляске прямо через 6 полос… И это всё в 40 метрах от пешеходного перехода", - пишет автор публикации.

На записи видно, как на дорогу внезапно выходят отец с коляской, а также, очевидно, его жена и еще один ребенок за руку с ней. Наличие проезжающих мимо машин их, судя по всему, совсем не смущает.

Напомним, подобное в столице происходит не впервые. Не так давно в самом центре города на Крещатике пара с коляской выбежала на дорогу, едва не попав под колеса, что можно заметить на видео. Ребенка женщина взяла на руки, а мужчина шел впереди с пустой коляской. Из-за других автомобилей водитель, ехавший во второй полосе, только в последний момент заметил выскочившего мужчину с коляской. К счастью, он успел затормозить, и горе-отец отделался лишь испугом.

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Автор: Юрий Годован