Ребенка женщина взяла на руки, а мужчина шел впереди с пустой коляской.

На Крещатике пара с коляской выбежала на дорогу, едва не спровоцировав дорожно-транспортное происшествие.

Видео инцидента с камеры видеорегистратора опубликовал Telegram-канал "Магнолия ТВ" в пятницу, 20 августа.

На записи видно, что молодая пара решила перебежать с ребенком 8-полосную дорогу вне зоны пешеходного перехода. Ребенка женщина взяла на руки, а мужчина шел впереди с пустой коляской.

Из-за других автомобилей водитель, ехавший во второй полосе, только в последний момент заметил выскочившего мужчину с коляской. К счастью, он успел затормозить, и горе-отец отделался лишь испугом.

Стоит отметить, что наземный пешеходный переход находится всего в ста метрах от места, где горе-родители перебежали дорогу, рискуя своей жизнью и жизнью ребенка.

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Автор: Денис Прядко