Мужчину задержали. Выяснилось, что он еще и хранил детскую порнографию.

В Киеве задержали мужчину, который изнасиловал 5-летнюю девочку.

Как сообщает Отдел коммуникации столичной полиции, задержан 37-летний киевлянин, ранее не осужденный.

Как рассказала временно исполняющая обязанности начальника отдела расследования преступлений, совершенных против детей, следственного управления полиции Киева Инна Вашкеба, мужчина "забрал малолетнюю к себе домой и совершил в отношении нее сексуальное насилие".

"Противоправные действия злоумышленник совершал в отношении дочери знакомой. Мы провели санкционированные обыски по месту жительства мужчины, откуда изъяли вещественные доказательства преступления, а также электронные носители с видеозаписями детской порнографии. Задержанному уже сообщено о подозрении в четырнадцати эпизодах преступных деяний", - добавила она.

Читайте такжеВ Киеве банда мошенников обманывала мужчин во время свиданий (видео)В полиции отметили, что по данному факту начато четыре уголовных производства:

по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины - торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего,

ч. 4 ст. 152 - изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия,

ч. 3, ч. 1 ст. 301 - ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов,

ч. 3, ч. 1 ст. 301-1 - получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или иное перемещение, изготовление, сбыт и распространение.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Как сообщал УНИАН, ранее на Хмельнитчине задержали мужчину, который вместе с сообщником еще в 2017 году изнасиловал ребенка в Одессе. Первого злоумышленника задержали в 2019 году, а второй скрывался и "гастролировал" по Украине.

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