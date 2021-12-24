Инцидент случился в Одессе, первого насильника задержали в 2019 году, а второй "гастролировал" по Украине и скрывался.

На Хмельнитчине задержали мужчину, который вместе с сообщником изнасиловал ребенка в Одессе. Первого злоумышленника задержали в 2019 году, а второй скрывался и "гастролировал" по Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Хмельницкой области.

Инцидент произошел еще в июле 2017 года. Двое злоумышленников изнасиловали 13-летнюю девочку. Мужчины сбежали, их начала искать полиция. Одного из них задержали в 2019 году. А второго поймать сразу не удалось. Он скрывался от правоохранителей и "гастролировал" по Украине.

23 декабря злоумышленника наконец задержали. Мужчина жил у своей сожительницы в городе Шепетовка Хмельницкой области. Насильник сбежал из Одессы и пытался скрыться от правосудия.

Читайте такжеЗаманил хитростью: в Крыму мужчина едва не изнасиловал 8-летнего мальчика"26-летний одессит подозревается по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) и ч. 3 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет заключения", - добавили в пресс-службе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что во Львове мужчина в женской одежде пришел в школу и пытался развратить ученицу 2 класса.

Вас также могут заинтересовать новости: