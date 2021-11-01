Коммунальщиков на месте инцидента пока не видно.

В Киеве затопило очередную улицу. Только на прошлой неделе прорвало теплотрассу на улице Скляренко в Оболонском районе, а сегодня пришла очередь улицы Срибнокильской в Дарницком.

Соответствующее видео выложил очевидец в группе "Позняки Осокорки Харьковский" в Facebook.

На записи видно, что проезжая часть полностью залита водой - местами даже размыло асфальт.

В комментариях местные жители активно отреагировали на инцидент, сообщив, что коммунальщики не спешат устранять последствия. Также сообщается, что там ранее был рынок, а сейчас ведется строительство. "Подмоет асфальт хорошо", "Наверно, будем сейчас плавать", "О, тепленькая пошла", "Может целебная!? Гейзер какой там радоновый!?", "Каток заливают? Так вроде рано ещё...", - идет речь в комментариях под видео.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе подтопило маршрутку: пассажирам пришлось покидать салон вплавь.

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Автор: Юрий Годован