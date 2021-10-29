Авария произошла на улице Скляренко в Оболонском районе.

В Киеве произошел огромный прорыв теплотрассы на улице Скляренко в Оболонском районе. Примечательно, что там недавно было обновлено дорожное покрытие.

Зрелищное видео с места происшествия обнародовал Телеграм-канал "Киев Оперативный".

"Аварийщиков пока нет. Видимо, ждут, когда нормально позаливает все вокруг", - говорилось в сообщении.

Вскоре аварийные службы все же прибыли на место инцидента, а на сайте "Киевтеплоэнерго" появился комментарий относительно сложившейся ситуации.

"Сегодня в 10:56 на улице Семена Скляренко, 9 произошло эксплуатационное повреждение магистрального трубопровода с утечкой воды наружу. Аварийная бригада Киевтеплоэнерго локализовала повреждения и начала ремонтные работы. Завершить их планируют в течение суток. Поврежденный трубопровод диаметром 500 мм был введен в эксплуатацию в 1974 году", - рассказали в пресс-службе КП.

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Там также добавили, что на время проведения работ приостановили теплоснабжение в двух жилых домах. Представители КП отметили, что 80% тепловых сетей в Киеве исчерпали свой нормативный срок эксплуатации и требуют замены.

Видео последствий аварии на улице Скляренко опубликовал Телеграм-канал "Киев сейчас". Место прорыва огородили, вокруг него можно увидеть много грязи.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепре студентка провалилась в глубокую яму с водой, когда переходила через дорогу.

Автор: Юрий Годован