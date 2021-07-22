Люди оказались по пояс в воде. Помощь пассажирам оказали сотрудники ГСЧС.

В Одессе из-за ливня в воде заглохла маршрутка с людьми.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, инцидент произошел в Суворовском районе города.

"Спасатели помогли выйти людям из маршрутки… К нам вызов не поступал, но они оказались в нужное время в нужном месте", - отметили в главке.

В социальных сетях очевидцы рассказали, что инцидент произошел на улице Черноморского Казачества.

В частности, автобус маршрута №146 попытался проехать по затопленной дороге и заглох в воде. Люди, выходившие из него, оказались более чем по пояс в воде.

На видео, которое очевидцы выложили в социальные сети, недалеко от этой маршрутки видны автомобили, которые стоят почти по крышу в воде. Люди предполагают, что водитель микроавтобуса понадеялся на удачу – думал, что сможет проехать.

Потоп в Одессе: что известно

В ночь на 22 июля Одессу накрыл сильнейший ливень за последние 8 лет. Местами уровень воды доходил людям до пояса. Также в результате ливня в некоторых многоэтажках начало затапливать подъезды.

Из-за непогоды в городе приостановили посадку пассажирских самолетов. По информации Гидрометцентра, в Одессе за час выпало 31 мм осадков.

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Автор: Лариса Козовая